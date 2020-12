Se billedserie Et lille juletræ er sat op midt i Grønnegade for at kaste lidt julestemning over det ret så rodede område.

Brostens-genopretning bliver forsinket

Vordingborg - 16. december 2020 kl. 19:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det går stødt fremad med at få genoprettet brostensbelægningen i Præstø. Siden arbejdet gik i gang i slutningen af september, er man allerede kommet langt på Grønnegade, og nu er man også nået frem til det gamle rådhus på Torvet.

Det ser dog ud til, at beboerne i Præstøs historiske gader må leve med generne af den omfattende genopretning en rum tid endnu.

Når man nu alligevel har haft brostenene hevet op, har kommunen nemlig også sørget for at tage kontakt til de forskellige firmaer, der har ledninger liggende i jorden, for at tjekket op på, om de vil benytte anledningen til at få renoveret deres ledninger.

Det tilbud har Præstø Fjernvarme blandt andet valgt at benytte, men det har vist sig, at fjernvarmeselskabets arbejde har været mere omfattende end først forventet. Det har forsinket færdiggørelsen af brostensgenopretningen både på Grønnegade og på Torvet.

- Det er ærgerligt, at det trækker ud, men der er ikke noget at gøre. Vi må bare glæde os til, at det bliver færdigt, fortæller Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget.

Det var planen, at brostensgenopretningen skulle have været færdig i starten af det nye år, men nu står det klart, at man tidligst bliver færdig med udgangen af februar næste år. Det forudsætter dog, at vejret arter sig.