Brolægger Jenki Byager vil gerne udleje sine to ubebyggede grunde ved afkørsel 41, men han kan ikke blive klog på kommunen. I baggrunden ses McDonald?s. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Brolægger må gerne udleje sine grunde til burgerkæder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Brolægger må gerne udleje sine grunde til burgerkæder

Vordingborg - 12. juli 2021 kl. 20:45 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Brolægger Jenki Byager ejer to tomme erhvervsgrunde ved sydmotorvejens afkørsel 41. Dem vil han gerne udleje til burgerkæder, men som Sjællandske tidligere har afsløret, har kommunen en aftale med McDonald's, om at der ikke må ligge andre fastfood-restauranter ved afkørsel 41. Da McDonald's i 2018 købte grunden af kommunen, indgik parterne en aftale, om at McDonal's i de næste 10 år frem til 2028 har eneret til at sælge fastfood i erhvervsområdet. Fra kommunens side er købsaftalen underskrevet af borgmester Mikael Smed (S) og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune.

Der er ikke noget i lokalplanen, som forhindrer andre i at sælge fastfood ved afkørsel 41. Der er heller ikke tinglyst restriktioner på Jenki Byagers to grunde.

- En kommune kan ikke handle konkurrenceforvridende og give fordele til én virksomhed på bekostning af andre virksomheder. Hvis lokalplanen giver mulighed for fastfood-restauranter, så skal kommunen give alle tilladelse, hvis ellers de lever op til de almindelige krav, lyder det fra kommunalekspert Roger Buch fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole.

Kan ikke stoppe Byager Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune har ingen kommentarer til Roger Buch udtalelse om konkurrenceforvridning. Han anerkender dog, at kommunen ikke kan forhindre Jenki Byager i at udleje sine grunde til de to burgerkæder, som brolæggerne forhandler med.

- Vi kan ikke gøre så meget, når nogen videresælger eller udlejer en grund til det her formål. Så kan vi ikke stoppe dem. Derfor har vi nu fokus på at forhandle videre med McDonald's for at se, om vi kan lave en aftale med dem, siger han.

I mellemtiden har Jenki Byager pudset en advokat på kommunen. Det har ifølge brolæggeren resulteret i et uklart svar.

- Vi har fået at vide, at kommunen vælger at følge lokalplanen. Der må gerne bygges restaurant, hvis den ligger i umiddelbar nærhed af en tankstation, siger Jenki Byager og spørger:

- Hvad er umiddelbar nærhed?

Ved siden af Jenki Byagers to grunde går der en vej mellem tankstationerne Go On og Shell.

- Er det umiddelbar nærhed? Vi vil være på den sikre siden, inden vi bygger, lyder det fra en knotten Jenki Byager.

Ifølge Lau Svendsen-Tune er det et fortolkningsspørgsmål, som kommunen er i dialog med advokaten om.

relaterede artikler