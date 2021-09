Jan-Evald Pedersen Hardlei startede i februar 2018 en lokal afdeling af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU). På Billedet taler han til Socialdemokratiets 1. maj-møde samme år. I april 2019 blev han næstformand i den nye afdeling af Dansk Folkepartis Ungdom. Foto: Anders Petri

Brød grædende sammen i retten: S/M-sex endte med bestialsk knivdrab - "Jeg blev meget bange"

Vordingborg - 16. september 2021 kl. 17:40 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Det kom til at koste den 19-årige Jan-Evald Pedersen Hardlei fra Langebæk 14 år i fængsel, at han 3. april i år dræbte sin 18-årige sexpartner Sandra Berg Jensen med ti knivstik.

Det afgjorde en enig domsmandsret ved Retten i Nykøbing Falster torsdag eftermiddag.

Retssagen begyndte med, at tiltalte erkendte sig skyldig i drabet, og han vedgik også at have hældt brandbar væske ud over liget og sat en tændstik til. Men han ville ikke være med til, at han skulle have vidst, at han bragte andre menneskers liv i fare ved at sætte ild til liget og dermed også til lejligheden.

Det blev han imidlertid også dømt for, for som anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Siw Olsen sagde i sin procedure:

- Trappen (udendørs) til 1. sal var tæret af flammerne til, og det var den eneste flugtvej. Tidspunktet var om natten, hvor folk ligger og sover. Han burde have vidst, at der kunne være andre beboere i ejendommen, som han bragte i overhængende fare. Der var kraftige flammer, og det giver et vist fortsæt.

Brandundersøgelse

Anklagerens procedure var understøttet af en brandundersøger, der var indkaldt som vidne.

Han sagde, at hele lejligheden i stueetagen, hvor drabet blev begået, var røg- og sodskadet. Han konkluderede, at beboerne på 1. sal var i fare, og hvis ikke ilden var blevet slukket ville de være i overhængende fare.

Det var medvirkende til, at Jan-Evald Hardlei oven i mordet og anklagen for usømmelig omgang med lig også blev dømt for brandstiftelse, og det lagde et par år oven i straffen.

Sex

inden drabet havde Hardlei sniffet kokain, taget ecstasy og røget hash. Han havde været i byen, men på vej hjem til Langebæk fandt han ud af, at han hellere ville besøge den 18-årige pige i Kirsebærplantagen i Nyråd øst for Vordingborg.

De to havde tidligere dyrket S/M-sex med knive og bælter, og også denne nat tog Hardlei en 22,5 cm køkkenkniv med ind i soveværelset.

Da sexlegen gik i gang, bad den unge kvinde Hardlei om at tage kvælertag på hende. Det gjorde han, og de havde samleje i forskellige positioner. Herefter tog han halsgreb på hende, men det var for hårdt, og Sandra Jensen blev vred, skældte ham ud og truede med at ringe til politiet. Alt dette fortalte den hulkende drabsmand i retten, og undervejs måtte retsformanden efter råd fra anklageren holde en pause i retshandlingen.

Stak hende 10 gange

Tilbage igen fortalte Hardlei, at de havde væltet rundt på sengen og de skændtes i 10 minutter.

- Jeg blev meget bange. jeg ville ikke gøre hende noget. Så tog jeg kniven, fortalte den unge drabsmand.

- Stak du hende 10 gange, spurgte Siw Olsen.

- Det er sandsynligt, indrømmede Jan-Evald Hardlei.

- Vidste du, at man kan dø af det, spurgte anklageren videre.

- Ja, det vidste jeg godt, svarer den hulkende drabsmand.

Herefter knækkede kniven ved skaftet. Hardlei indså, at hun var død. Han fandt to dunke husholdningssprit i gangen, hældte det ud over Sandra og satte ild til. Herefter fandt han en nøgle og lukkede sig ud af verandadøren og løb væk.

Samme dag kl. 12.10 fandt politiet ham på hjemadresse, og han blev anholdt.

Siden har han været varetægtsfængslet, og også efter dommen blev han på begæring af anklageren ført direkte tilbage til Storstrøms Fængsel. Det betyder, at han går over fra varetægtsfængsel til afsoning uden at være på fri fod.

