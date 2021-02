Se billedserie HR-manager Nicole Camozzi Jensen er meget overrasket over, hvor stor interessen har været for jobmessen. Privatfoto

Brobyggernes jobmesse blev uventet stor succes

Vordingborg - 15. februar 2021 kl. 17:44 Af Lars Christensen

Interessen for at komme til at arbejde på den nye storstrømsbro er overvældende. Det kan Storstrøms Bridge Joint Venture (SBJV) konstatere efter en uventet stor søgning ved søndagens jobmesse.

De italienske brobyggere havde inviteret til et åbent hus for at finde de rette ansatte til en bred vifte af opgaver på byggepladsen på Masnedø - herunder både kranførere og arbejdere til støbning af brofagene.

- Vi havde inviteret 100 til at deltage i løbet af dagen, og 90 af dem mødte op. Derudover har jeg måtte afvise 75, der tilmeldte sig efter deadline, og jeg har 20 personer, jeg skal have planlagt samtaler med i den kommende tid, forklarer Nicole Camozzi Jensen, HR-manager i SBJV, der er meget overrasker over den store interesse, som der har været for den alternative jobmesse.

- Det havde jeg ikke set komme eller overhovedet turde håbe på, fortæller hun.

For at overholde corona-restriktionerne, blev de mange deltagere delt ud i faste tidsrum i løbet af dagen. På grund af den store interesse, var jobmessen nødt til at starte en halv time tidligere end planlagt og sluttede 2,5 timer senere end planlagt. Deltagerne blev fordelt ud i seks interviewrum, hvor de mødte en repræsentant fra HR-afdelingen og en fra produktionen.

- Der var nogen meget stærke kandidater imellem. Nu har vi screenet alle de fremmødte, og så vil vi vende tilbage til dem, hvis det bliver relevant med yderligere samtaler, forklarer Nicole Camozzi Jensen, der endnu ikke kan sige, hvor mange der vil blive ansat. Forventningen er, at det bliver et sted mellem 35 og 50 nye jobs.