Byggepladsen har været plaget af regn i etableringsfasen, men nu er man kommet godt i gang med produktionsfasen, og der er kommet styr på sikkerheden, forklarer arbejdsmiljøchef Peter Nordstrøm, der her står foran formene til bropillerne. Foto: Lars Christensen

Brobyggernes arbejdsmiljøchef sætter ekstra fokus på sikkerheden

Vordingborg - 06. marts 2020 kl. 19:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af den nye Storstrømsbro har i 2019 modtaget 80 påbud fra Arbejdstilsynet, og heraf har omkring fem været så alvorlige, at det er blevet til bøder.

Flere har skyldt skylden for de mange påbud på valget af udenlandsk arbejdskraft, der måske ikke har den samme respekt for arbejdssikkerheden som danske håndværkere. Det er dog ikke et billede, man genkender hos SBJV.

Man har haft en række danske underentreprenører med i arbejdet, og danskerne har også været skyld i en række af påbuddene, når de blandt andet glemmer at tage sikkerhedssko på trods klare anvisninger.

Peter Nordstrøm er arbejdsmiljøchef for SBJV, og han har konstant fokus på at få de ansatte til at følge anvisningerne.

- Vi har blandt andet udviklet et undervisningsforløb sammen med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor vi har særligt fokus på at få uddannet formændene rundt på byggepladsen. Hvis vi vil nå helt ud til alle de ansatte, så er det nemmest at gå via formændene, forklarer han.

- Vi har også besluttet at indføre kaffemøder hver 14. dag, hvor vi samler alle formændene for hele tiden at sætte fokus på sikkerheden, fortæller Peter Nordstrøm.

Han tør ikke love, at der ikke kommer nye påbud i 2020. Arbejdstilsynet er på tilsyn hver anden dag, og derfor vil der blive fundet fejl, forklarer han.

- Vi har et meget konstruktivt samarbejde med Arbejdstilsynet, og der er ingen tvivl om, at deres vejledning har været med til at holde antallet af ulykker nede, forklarer han.

- Jeg tror 100 procent på, at vi kan holde antallet af ulykker nede, og vi arbejder på at få dem længere ned. Vi skal være de bedste i forhold til sikkerhed, forklarer han.