Anders Harpsøe fra Mern er maskinfører på byggeriet af den nye storstrømsbro. Her får han en kviktest som en del af brobyggeriets faste ugentlige testdag for samtlige af de godt 450 ansatte på broprojektet. Foto: Lars Christensen

Brobyggere holder smitten fra døren

Fast ugentlig test af alle ansatte er med til at gøre, at brobyggeplads foreløbigt er sluppet nådigt fra coronaen.

Broprojektet er i høj grad et internationalt arbejde, og derfor er det også meget skrøbeligt under en pandemi.

Den første smittede på brobyggeriet var en lokal mand fra Vordingborg, der blev smittet tilbage i april. I efteråret oplevede broprojektet det største udbrud af smitte med i alt 11 kontoransatte, men også her lykkedes det at inddæmme smitten.

Hos SBJV er man godt klar over, at den store opbud af udenlandske ansatte har skabt bekymring i lokalområdet i forhold til smitterisikoen. Det er også en af grundene til, at man har lavet test af alle de ansatte på byggepladsen, så de ikke behøver at benytte de lokale teststeder i Vordingborg og Stege.