Bro åbner med taler og pølser

Der arbejdes på højtryk for at blive klar til indvielsen af den nye bro over jernbanen i Vordingborg, som fredag skal indvies med snoreklip, festtaler og røde pølser, skriver Sjællandske tirsdag.

Dermed er det historiske bro-projekt så godt som i hus. Det er Banedanmark og Vordingborg Kommune, der er i fællesskab står bag projektet, som tog sin begyndelse i 2013, da Banedanmark informerede kommunen om planerne for at hæve den gamle bro ved stationen.

Kommunen greb hurtigt mulighed for at få realiseret drømmen om en bedre indfaldsvej til byen. Kommunen har i årtier gået med tankerne om at føre trafikken fra Næstvedvej direkte over i Valdemarsgade, men først da Banedanmark meldte sig på banen blev det realistisk økonomisk at føre projektet ud i verdenen.