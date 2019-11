Brix-brødrene vinder årets erhvervspris - Se alle billederne fra prisuddelingen

- Det er en kernesund og veldrevet virksomhed, der laver verdens bedste låg-åbner. Flere af produkterne har vundet internationale designpriser, og låg-åbneren JarKey er i flere år også blevet solgt på museer - blandt andet på MOMA - Museum of Modern Art i New York og på det danske Louisiana, fortalte Peter A. Thøgersen, erhvervschef i Lollands Bank og medlem af dommerkomitéen, der sluttede sin tale af med et rim på engelsk: »Do you have Problems & Troubles in Kitchen or others, then just call the Brix-brothers«.