Bred tilfredshed med sommerens SSP-indsats

06. august 2021
Af Lene C. Egeberg

Det skabte frustrationer hos flere foreninger i Stege sidste år, da sommerens ankomst medførte larm, ballade og rod, når unge mennesker ikke helt vidste, hvordan man gebærder sig i det offentlige rum. Det førte blandt andet til, at der i området ved havnen blev oprettet en art privat vagtværn til at holde øje med de unge - men i år er situationen vendt om, og både Sejlklubben Møn og Middelalderhaven i Stege giver en stor del af æren til sommerens SSP-indsats.

Som reaktion på foreningernes nødråd til kommunen blev der nemlig op til dette års sommerferie oprettet et særligt SSP-team til at få de unge i Stege i tale, og samtidig blev der i forlængelse af den kommunale indsats, »Attraktivt Ungeliv«, sørget for et nyt »hænge-ud« sted for de unge i Rosengårdshaven i Stege.

Begge dele har haft en positiv effekt på sommerens afvikling, mener de to foreninger.

- Vi har ingen problemer haft med unge i år. Vi kan da godt se, at de nogle gange kommer med en pizza, og så ligger der måske et par cigaretskod, men det er også det hele. Jeg har ikke direkte fulgt op på det, men det må næsten være et resultat af SSP-indsatsen. De har en udfarende kraft og nogle muligheder, som vi ikke har, siger Lars J. Larsen, formand for Middelalderhaven.

I Sejlklubben Møn har kasserer Claus Pedersen sin jævnlige gang på havnen og for den sags skyld resten af Stege, og det er på samme måde hans opfattelse, at indsatsen har båret frugt.

- Det er mit indtryk, at etableringen af Rosengårdshaven og SSP-patruljen har gjort, at det er blevet mere tåleligt. Det er sjældent, at der sker sammenstød nu, siger Claus Pedersen, der også selv jævnligt har dialog med den unge på hans vej:

- De keder sig, og har manglet et sted at være. Nu er Rosengårdshaven blev etableret, så lad nu de unge finde ud af, hvad de vil, siger han.

Både han og Lars J. Larsen håber, at indsatsen vil blive gentaget næste år i højsæsonen, og det er i følge SSP-leder Morten Brandt også højst sandsynligt.

Den særlige SSP-patrulje er led i den fireårige »Attraktivt Ungeliv«-indsats og vil, efter sin debut på Møn, også kunne sættes ind andre steder i kommunen efter behov.

- Men vi ved jo, at der er et behov i Stege om sommeren, så det ville da være fjollet ikke at gøre brug af de erfaringer, vi nu har fået, siger Morten Brandt.

Helt overordnet anser han også indsatsen i højsommeren i Stege som en succes.

- De unge er der stadig, og det skal de også være, men vi har haft en tæt kontakt til lokale interessenter som sejlklubben og Middelalderhaven, så vi har oplevelsen af, at vi er tæt på hinanden, så man kan komme af med frustrationer og vi hurtigt kan reagere, hvis der er noget, siger Morten Brandt.

Sammen med Rosengårdshaven og SSP-patruljen overvejer SSP også andre initiativer som eksempelvis en skaterbane til de unge, uddyber han.

- Jeg tror, det er mange små ting, der har gjort en forskel. Det er jo ikke sådan, at der slet ikke er noget mere, men jeg tror, vi alle sammen oplever, at vi har en opgave sammen. Nu skal vi i gang med at evaluere indsatsen, men jeg er glad for de resultater, vi har opnået, og de relationer vi har dannet, siger Morten Brandt.