Bred budgetaftale på plads

Vordingborg - 24. september 2020 kl. 22:24 Af J.C. Borre Larsen

Torsdag aften indgik otte ud af ni partier fra kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune forlig om næste års budget og overslagsårene 2022-24. Som eneste parti er Nye Borgerlige ikke med.

- Der har været et godt forhandlingsklima og en positiv stemning hele vejen igennem, lyder det fra en glad borgmester Mikael Smed (S).

I budgetaftalen, der ikke indeholder skattestigninger, indgår der en masse borgernære investeringer. Partierne har blandt andet sat penge af til klima og havne, legepladser, haller og udenomsarealer, Camønoen og tennisbaner i Stege. Der bliver flere ældre borgere i kommunen, hvilket øger udgifterne til pleje om omsorg. Derfor er der i budget 2021 afsat 80 millioner kroner til velfærdsservice til mange af de mest udsatte og svage borgere i kommunen.

Politikerne har undervejs haft fat i sparekataloget.

- Vi har taget 16 millioner ud af de 32, der var nævnt, siger Mikael Smed.

Ifølge borgmesteren bliver der fremover blandt andet sparet på indkøb og kørsel internt i kommunen og vedligeholdelse i daginstitutionerne. Derudover har man valgt at spare fem millioner kroner på rehabiliteringsområdet for ældre.

Aftaleparterne er blevet enige om at optage lån. Det gør man for at kunne kompensere for det midlertidige tab, kommunen har på udligningsordningen og for at forsætte udviklingen.

Venstre var ikke med i sidste års budgetforlig, primært på grund af modstand mod over 100 millioner kroner til rådhusbyggeriet. Denne gang er Venstre med, og gruppeformand Karina Fromberg, der for første gang var med til forhandlingerne, bekræfter det gode forhandlingsklima ved møderne.

- Det har været en god proces, hvor der blev lyttet hele vejen rundt om bordet, siger Karina Fromberg.

Hun glæder sig over, at Venstre fik sin vilje med et af partiets kardinalpunkter - renoveringen af Hårbølle Havn. I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat tre millioner kroner. Nu bliver der yderligere 2,5 millioner kroner til renoveringen.

Som en del af forliget har Venstre stillet krav om budgetteksten. Her fremgår det, at partiet er imod byggeriet af det nye rådhus.

- Vi ved godt, at det er besluttet, men vi er nødt til at pointere overfor borgerne, at vi tager afstand fra det, siger Karina Fromberg.