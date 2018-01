Se billedserie Alle brandfolkene samledes uden for brandstationen for at få taget et fælles foto. Foto: Claus Vilhelmsen

Brandfolk mødte op i deres stiveste puds

Vordingborg - 06. januar 2018 kl. 19:14 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandvæsenet er nogle, vi ser, når der er noget, vi ikke selv kan klare. Men lørdag var de gæve mennesker mødt frem i uniform for i en afslappet stemning at fejre sig selv på brandstationen i Vordingborg.

Der blev set både tilbage mod 2017 og fremad mod det kommende år. Chefen for alle brandstationerne i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) Erik Andersen kom ned fra Næstved og gjorde status, skriver Sjællandske.

Han gjorde en del ud af at fremhæve opgaven med at lægge fire kommuners redningsberedskaber sammen. Det skal gøres samtidig med, at beredskabet skal fungere.

Intet træk i dagpengene

Han glædede sig over, at brandfolk ikke længere bliver trukket i dagpengene.

- Det betyder, at vores gode og dygtige brandfolk ikke længere af den ene eller anden grund behøver at stoppe som brandmand, hvis man skulle være så uheldig at blive ledig fra deres hovederhverv. Det er godt for vores rekrutteringsindsats, sagde Erik Andersen.

Lokalt glædede han sig over den nye aftale med Falck, der sikrer, at der de næste syv år (fra 1. jan. 2019) er udrykning fra brandstationer i Præstø og Stege.

Tryghed og sikkerhed

Den tråd tog borgmester Mikael Smed (S) op.

- Det nære beredskab er vigtigt for trygheden og sikkerheden. Derfor er det også dejligt, at der er lavet en aftale for de næste syv år, som sikrer beredskabet på Møn og i Præstø, og det er bydende nødvendigt, at vi i kommissionen har det fortsatte fokus, at vi har godt uddannede folk, foretager ny rekruttering og sørger for ordentligt materiel i hele organisationen.

- Det tager jeg med mig ind i Beredskabskommissionen, som tidligere indsatsleder i politiet ved jeg, hvor vigtigt det er, at rette kvalifikationer, kompetencer og materiel er til rådighed, sagde Mikael Smed.

Såvel han som Erik Andersen takkede de mange ansatte og frivillige for indsatsen, og herefter overlod Erik Andersen det til Mikael Smed at overrække et fortjenestediplom til en medarbejder, der har gjort tjeneste i 20 år. Det var lederen af beredskabet i Vordingborg Mark Brix Jensen. Det skriver Sjællandske.