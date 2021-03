Brand var påsat - måske ved et uheld

Branden tirsdag aften i sidste uge raserede førstesalen på det tomme hus. Den tekniske undersøgelse viser, at branden er påsat - men sandsynligvis ikke med vilje. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 23. marts 2021 kl. 20:03 Af Mille Holst og Lars Christensen Kontakt redaktionen

Politiet efterlyser vidner, der kan ligge inde med informationer om, hvordan branden i Algade 4 opstod i sidste uge. Branden var nemlig påsat - men måske ved et uheld.

Det kunne ses på lang afstand, da der tirsdag aften i sidste uge udbrød brand på førstesalen i et hus på Algade 4, der tidligere rummede fastfoodrestauranten Hugos Grill & Pizzabar overfor Vordingborg station.

Branden er et mysterium, da huset i flere år har stået tomt og har ventet på at blive revet ned. Imidlertid har nogle unge af og til brugt huset og politipatruljer er ofte forbi adressen, fortæller Peter Hvidberg, der er politikommissær i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi. Samme dag som branden fik politiet en anmeldelse om unge, der havde knust ruder i huset.

Påsat brand Brandteknikere var onsdag på arnestedet for at begynde de første undersøgelser af brandårsagen og tirsdag i indeværende uge afsluttede de undersøgelserne.

- Branden er opstået på førstesalen, og der er ikke nogen naturlige antændelseskilder, fortæller Peter Hvidberg og konstaterer, at der ikke er strøm i huset, og slår derfor fast, at branden er påsat.

- Men vi kan ikke bevise, at den er påsat med forsæt, fortsætter han.

- Der er ikke tegn på, at der har været anvendt brandbare væsker.

Det betyder altså at branden er opstået for eksempel ved at en glød fra en cigaret er røget ind under en madras eller lignende og har ligget og ulmet indtil den har fået fat og har antændt branden.

Mistanken om en påsat brand var netop årsagen til at politiet valgte at bruge brandhunde i forbindelse med undersøgelsen af brandårsagen.

I dag, onsdag, bliver teknikernes rapport overdraget til lokalpolitiet i Vordingborg, som står for den videre efterforskning. I den forbindelse siger Peter Hvidberg, at politiet gerne hører fra folk, der måtte ligge inde med oplysninger om, hvem der kan have været i huset

- Måske er der nogen, der har hørt nogen fortælle om det, siger han og oplyser, at man skal henvende sig på telefon 114.

Skal alligevel rives ned Det er planen, at bygningen og naboejendommen inden længe skal rives ned for at gøre plads til et nyt lejlighedskompleks på hjørnet af Algade og Marienbergvej.