Brand på Lindholm slukket

Et nyt hold fra Berdskabstjenesten venter på at blive sejlet ud til Lindholm som afløsning for de brandfolk, der i hast blev sejlet ud til øen tidligt tirsdag morgen. Samtidig blev to efterforskere fra Sydsjællands og Lolland-falsters Politi sejlet derud for at finde årsagen til branden. Foto: Jens-Christian Borre Larsen