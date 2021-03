Brand forsinker nedrivning

- Men vi bliver nødt til at ændre i måden husene skal rives ned på. Vi skal være obs på at undgå eventuelle miljøkonsekvenser af soden, men vores nedrivningsfirma er i en god dialog med kommunen om, hvordan vi bedst gør det, forklarer Lene Gertsen.

Nedrivningen bliver ikke gjort mindre besværlig af det bevaringsværdige træ på hjørnet af Marienbergvej. Her er det planen, at træet skal indhegnes under nedrivningen, så man undgår at beskadige det. Også den historiske logebygning ved siden af de tomme huse skal der tages særligt hensyn til under nedrivningen, forklarer Lene Gertsen.