En brand bredte sig til taget på et hus i Over Vindinge, men brandmændene var hurtige til at få slukket ilden. Foto: Presse-fotos.dk

Brand bredte sig til taget

Natten til mandag bredte en brand sig fra førstesalen til taget på et hus i Over Vindinge. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fik en alarm klokken 03.11 og rykkede hurtigt ud til huset på Over Vindingevej. Her havde flammerne fået fat i en del af tagkonstruktionen, men brandmændene fik hurtigt kontrol over branden, forklarer indsatsleder Jon Hansen.