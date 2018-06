Bosei giver internationalt udsyn

Traditionen tro fejrer Det Radikale Venstre grundloven med fællessang og taler. Og som noget nyt flytter man i år til Idrætshøjskolen Bosei, der ifølge arrangørerne er det rigtige sted for et parti med internationalt udsyn.

Det sker 5. juni fra klokken 10 til 12 på Evensølundvej 5, Præstø, hvor Stine Bosse, formand for Europabevægelsen og Børnefonden, taler. Det samme gør Kathrine Olldag fra Præstø. Hun er folketingskandidat for Radikale Venstre i Vordingborgkredsen og leder af Talentskolen i Næstved. Hun brænder for større lighed mellem land og by, for grøn omstilling og for Europa. Alle er velkomne.