Borgmestre i fælles bøn: Søg ikke mod Næstved

I Næstved er man lettede over ikke at være blandt de 38 kommuner, der fra onsdag går i en delvis nedlukning.

Alligevel vil Næstved komme til at mærke konsekvenserne af nedlukningen. Nabokommunerne Vordingborg og Faxe er nemlig begge med på listen over særligt coronaramte kommuner, og borgerne i de to kommuner bør så vidt muligt undgå at krydse over til den restriktionsfrie nabokommune.