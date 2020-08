Se billedserie Mikael Smed deltog i kommunalbestyrelsesmødet via en hjemmeopkobling. - Jeg har ikke haft nogen symptomer på sygdom, indledte borgmesteren. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesters coronakarantæne skræmmer politikere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesters coronakarantæne skræmmer politikere

Vordingborg - 27. august 2020 kl. 05:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), sad ikke på sin vante plads i byrådssalen, da kommunalbestyrelsen onsdag aften var samlet på Vordingborg Rådhus.

Der stod derimod en storskærm med borgmesterens levende kontrafej.

Årsag: Mikael Smed befandt sig i hjemmeisolation på grund af frygten for coronavirus.

I søndags, 23. august, holdt borgmesteren konfirmationsfest, hvor det efterfølgende har viste sig, at én af gæsterne var smittet med covid-19. Tirsdag formiddag drønede borgmesteren til testcentret i Maribo for at blive podet. Der går 72 timer, inden man får svar. Derfor opholder han sig derhjemme i Hjelm på Møn, hvor han via en hjemmeopkobling styrede onsdagens møde.

- Jeg har ingen symptomer på sygdom, indledte Mikael Smed.

Hvad med sikkerheden Det var en god nyhed. Det var dog ikke alle i salen, som var trygge. Nogle af politikerne var nemlig til møde med borgmesteren om mandagen efter konfirmationsfesten.

Én af dem var Alternativets Ann Busch, der sad med ansigtsvisir.

- Jeg føler mig som et rumvæsen, men jeg kan være smittet, og så vil jeg tage hensyn til andre, sagde Ann Bush til Sjællandske, inden mødet gik i gang.

En anden, der havde været til møde med Mikael Smed, er Nye Borgerliges Heino Hahn. Han var lidt rystet over, at borgmesteren muligvis var smittet med coronavirus.

- Du er blevet hjemmet, og det er fint, hvis du er blevet smittet. Men jeg havde møde med dig mandag morgen klokken 8 sammen med Lau (Svendsen-Tune, kommunaldirektør, red.). I princippet kan vi være smittebærer, uden at vi ved det. Hvorfor er vi ikke blevet informeret? Vi har en kommunaldirektør, som holder møder senere. Hvor er sikkerheden henne, når vi snakker corona. Jeg synes, at vi burde være informeret, sagde Heino Hahn og tilføjede:

- Jeg burde i princippet også have taget en test og være i karantæne.

Handler om nær kontakt På storskærmen forsvarede Mikael Smed sig:

- Vi har fuldt de vejledninger og retningslinjer, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udstukket. Det er ved tæt kontakt, at man skal tage test og være i hjemmeisolation. Den konfirmationsfest, som vi har haft her på adressen, der har man vejledt os om, at alle er at betragte som nær kontakt. Men de kontakter, jeg efterfølgende har haft, er ikke at betragte som nær kontakt, forklarede Mikael Smed.

Han fortalte endvidere, at han hverken havde givet hånd eller krammet med politikerne til mandagsmødet.

- Derfor er der ikke en risiko, og derfor har I heller ikke skullet være informeret, have taget test eller være i hjemmeisolation. Jeg håber og tror, at du kan være helt tryg, sagde Mikael Smed til Heino Hahn, der følte sig alt anden end rolig.

- Nu arbejder jeg til daglig på et sygehus. Hvis vi får en smittebærer ind, så er vi faktisk derhenne, hvor vi skal have taget en test. Der ligger nogle retningslinjer på hospitalet, og jeg mener ikke, at de er ringere her end på hospitalet, lød det fra Heino Hahn.

- Jeg ved ikke, hvad din arbejdsgiver har udstukket af retningslinjer i forbindelse med dit arbejde. Jeg kan kun sige, at du ikke er at betragte som nær kontakt og derfor har du ikke skullet tage en test, gentog Mikael Smed.

Borgmesteren oplyste senere onsdag aften til Sjællandske, at han har fået svar. Testen er negativ.

- Der er dog lidt tvivl, om at jeg er blevet testet en dag for tidligt, så jeg skal have fat i hotline, fortæller Mikael Smed.

Alternativets Ann Busch var den eneste

på kommunalbestyrelsesmødet, som bar ansigtsskærm.

Hun er én af dem, som har været tæt på borgmester Mikael Smed.

Foto: J.C. Borre Larsen