Borgmester Mikael Smed var på scenen under sidste års Vordingborg Festuge. Manden i den gule jakke er fesuge-formand Leif Udengaard. Foto: Nina Lise

Borgmester vil hjælpe foreninger bag aflyste events

Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), vil have undersøgt mulighederne, for hvordan politikerne kan støtte de events og festivaler, som på grund af corona-restriktionerne ikke må gennemføres i de næste måneder.

De har sammen med andre events fået tilskud fra Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje. Som følge af aflysningerne vil arrangørerne derfor blive inviteret til et møde med kommunen lige efter påske:

- Coronakrisen har bragt arrangørerne i en ekstraordinær vanskelig situation, som vi som kommune selvfølgelig gerne vil forsøge at hjælpe dem med at komme igennem. Det er derfor oplagt, at vi hurtigst muligt sætter os sammen, så de kan uddybe deres situation, og vi kan kigge på mulighederne, siger Mikael Smed.