Borgmester vil hellere have strømmen fra havvindmøller

Vordingborg Havn på Masnedø vil gerne have store vindmøller. Ud over muligheden for at få en god forretningsmodel på vindmøllerne, handler det også om den grønne omstilling.

Fra Danske Havnes side har man et mål om, at alle havne i 2030 er CO2-neutrale. Men står det til kommunens største parti, Socialdemokratiet, bliver det altså uden strømmen fra de to kæmpevindmøller på hver 180 meter, som er på havnens tegnebræt.