I visualiseringerne af de nye rådhus har man drømt om højt til loftet i byrådssalen og den tilstødende kantine, men det kan blive svært at føre drømmene ud i virkeligheden. Illustration: MOE, PLH Arkitekter og ETN Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester vil have højere byrådssal i nyt rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester vil have højere byrådssal i nyt rådhus

Vordingborg - 14. december 2020 kl. 11:44 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Ved kommunalbestyrelsesmødet på onsdag skal politikerne godkende det endelige projektforslag til et nyt rådhus i Vordingborg.

Med projektforslaget fastlægges de store linjer i det samlede rådhus-byggeri. Der er dog væsentlige punkter, der stadig mangler at falde på plads, ikke mindst i forhold til den kommende byrådssal, som kommune gerne vil indrette som en multisal.

Et stort fokus på tilgængelighed og universelt design har sikret, at der er niveaufri adgang alle steder.

Det har tilgengæld den bagside, at den kommende rådhussal bliver presset i højden. Fra Voldgade og torvet vil man skulle bruge en rampe for at komme ind i den kommende sal, og der er strenge regler i forhold til hældningen på de ramper.

Det er med til at gøre, at man kun få en loftshøjde i den kommende byrådssal på maksimalt 3,5 meter. Det er væsentligt lavere end den nuværende byrådssal.

- Det er ikke voldsomt højt i forhold til de mange ting, som vi gerne vil have, salen skal kunne bruges til, så derfor vil vi gerne have afdækket, om vi kan få hævet loftshøjden, forklarer borgmester Mikael Smed (S), der dog understreger, at man ikke vil gå på kompromis i forhold til blandt andet handicappedes adgang til salen.

- Det er et byggeri for den brede offentlighed, så det er vigtigt, at der er styr på tilgængeligheden, lyder det fra borgmesteren.

- Det er ikke afgørende, at den bliver lige så høj som den nuværende byrådssal, men den må gerne være lidt højere end 3,5 meter, tilføjer borgmesteren.