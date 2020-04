Jørgen Werner Bosse (tv) er én af de syv personer, som foreløbig er blevet snydt for dansk statsborgerskab. TIl højre ses Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed. Foto: J.C. Borre Larsen

Borgmester undskylder ulovlig ceremoni

Vordingborg - 24. april 2020

Der blev ikke givet håndtryk til grundlovsceremonien, da syv udlændinge onsdag fik dansk statsborgerskab på Vordingborg Rådhus.

Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), troede, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) havde suspenderet kravet om håndtryk på grund af covid-19. Men det viser sig, at kommunen ikke havde læst brevet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet ordentligt. Skrivelsen bærer overskriften »Suspension af håndtryk ved grundlovsceremonier«, men længere nede, i fjerde afsnit, står der, at det er et lovforslag, som skal behandles i folketingssalen.

- Vi var for hurtigt ude, erkender Mikael Smed.

Han ærgrer sig gevaldigt over, at grundlovsceremonien er ugyldig, og at de syv personer alligevel ikke er blevet danske statsborgere.

- Vi undskylder over for de syv, og jeg håber, at vi kan få samlet op på det på en god måde, siger Mikael Smed.

Borgmesteren har tidligere udtalt til Sjællandske, at der ikke bliver tale om at gentage den afviklede grundlovsceremoni. Såfremt der skal trykkes hænder, inviterer Mikael Smed udlændingene ind på sit kontor, eller også møder han op på deres privatadresser.

