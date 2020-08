Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed, var med til onsdagens kommunalbestyrelsesmøde via storskærm. Foto: J.C. Borre Larsen

Borgmester tager ny coronatest

Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), er i disse dage i hjemmeisolation, fordi en af hans kammerater var smittet med coronavirus ved søndagens konfirmationsfest. Mikael Smed fik i tirsdags foretaget en test, som viste sig at være negativ. I dag, torsdag 27. august, bliver borgmesteren igen testet for covid-19 i Maribo Testcenter.

Borgmesteren oplyser, at han stadig ikke har symptomer på sygdom. Såfremt test nummer to også er negativ, forventer Mikael Smed, at han på søndag atter kan tage ud blandt borgerne.