Mikael Smed er klar til for tredje gang at svare på borgernes spørgsmål om coronakrisen. Foto: J.C. Borre Larsen

Borgmester svarer på coronaspørgmål live

Fredag 15. maj vil borgmester Mikael Smed (S) igen sidde klar til at svare på spørgsmål om coronakrisens betydning for Vordingborg Kommune. Det sker via kommunens facebook-side, hvor borgmesteren sender live klokken 13. Her har alle mulighed for at stille corona-relaterede spørgsmål undervejs.