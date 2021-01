På festugens sidste aften i 2013 blev cigarerne tændt. Festugekomitéen signalerede dermed, at festugen løber rundt, selv om det ikke så sådan ud ved første øjekast i regnskabet. Foto: Søren S. Larsen

Borgmester står fast om festuge-aktindsigt

Vordingborg - 08. januar 2021 kl. 06:09 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

- Det vil vi ikke bruge kommunale midler på.

Så kontant er borgmester Mikael Smeds (S) svar til de to medlemmer af Kommunalbestyrelsen Mette Gerdøe-Frederiksen (EL) og Marie Hansen (DF).

Spørgsmålet var, om Kommunalbestyrelsen skal søge Skattestyrelsen om aktindsigt i den mere end fem år gamle sag, som den gamle festugekomité har kørende.

Komitéen blev i november 2015 anmeldt for momssvindel og for at generere et større overskud end det, der står i regnskaberne. Siden er sagen blevet mørklagt, og ingen ud over (den gamle) festugekomitéen kan få adgang til, hvad der foregår i Skattestyrelsen - hvis der da overhovedet foregår noget som helst.

Festugekomitéens talsmand Dennis Pedersen udtalte 3. november, at sagen ikke er afsluttet, og komitéen fortsat forholder sig afventende.

Folkevalgtes mulighed

Kommunalbestyrelsen kan søge og få aktindsigt, og dermed finde ud af, hvor langt Skattestyrelsen er kommet, og det vil også være muligt at få fat på bilagene. Det vurderer Oluf Jørgensen, jurist, offentlighedsrådgiver og forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Begrundelsen er, at Vordingborg Kommunalbestyrelse hvert år fortløbende har givet omkring 500.000 kr. i tilskud til Festugen. Men det skal være

Kommunalbestyrelsen, der beder om aktindsigt efter en beslutning og ikke kun et enkelt medlem.

Et medlem har tidligere forsøgt, men uden held. Sjællandske kender identiteten på den pågældende person.

Forsøg på indsigt

Mette Gerdøe-Frederiksen og Marie Hansen ville gerne have Kommunalbestyrelsen til at søge aktindsigt og rettede i november henvendelse til borgmesteren.

- Jeg fik talt både med Mikael Smed og også med andre i Kommunalbestyrelsen, men det ser ikke ud til, at der er så meget, vi kan gøre ved det, siger Mette Gerdøe-Frederiksen efterfølgende.

Marie Hansen blev indkaldt til et møde med Mikael Smed og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, da de mente, at hendes spørgsmål var uklare.

- Men jeg fik at vide, at bilagene ligger hos festugens revisor, og kommunen vil ikke bruge kræfter på at fremskaffe dem. Havde der været et blåt flertal, tror jeg nu nok, at sagen ville blive undersøgt til bunds, kommenterer Marie Hansen.

Spild af penge

Mikael Smed er dog klar i spyttet.

- Hvis vi søger og får aktindsigt hos Skattestyrelsen, skal vi ud og betale en ekstern revisor for at gennemgå bilagene. Det får vi ikke noget ud af, for selv om vi finder ud af, at kommunale penge er blevet givet ud uretmæssigt, får vi ikke pengene tilbage.

- Nu er der en ny festugekomité ud fra en ny konstruktion, og den har intet med den gamle komité at gøre. Så det vil være spild af kommunale kræfter og borgernes penge, siger Mikael Smed.

- Sagen ligger hos SKAT, og vi må vente og se, om der kommer noget ud af det, tilføjer borgmesteren.