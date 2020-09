Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed, havde håbet på lidt flere millioner fra staten, da pengene fra særtilskudspuljen blev uddelt. Foto: Thomas Olsen

Borgmester småskuffet over særtilskud

Vordingborg - 02. september 2020
Af J.C. Borre Larsen

På rådhuset i Vordingborg har borgmester Mikael Smed (S) i flere dage utålmodigt ventet på tallene for særtilskud til økonomisk trængte kommuner.

Først onsdag formiddag afslørede social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), hvordan hun har fordelt pengene i særtilskudspuljen for 2021.

Vordingborg Kommune får 20,4 millioner kroner til den slunkne kasse.

- Det er ikke helt så meget, som jeg havde forventet, når man tænker på vores udfordringer, siger Mikael Smed.

Vordingborg Kommune fik ikke meget ud af udligningsreformen, og tallene for næste års kommunebudget viser et underskud på 37 millioner kroner.

Derfor havde Vordingborg Kommune søgt om 65 millioner kroner fra særtilskudspuljen for at sikre et rimeligt budget for 2021.

- Set fra min stol så havde jeg håbet, at vi fik et beløb tættere på 30 millioner end 20 millioner, siger Mikael Smed.

Klar til budgetseminar For at gøde jorden inden uddelingen var Mikael Smed sammen med kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune forbi Astrid Krags kontor på Holmen i København for at fortælle om kommunens alvorlige situation. Borgmesteren føler dog ikke, at de har tale for døve øren.

- Jeg synes, at der er blevet lyttet til en del af det, vi sagde. Der er en forståelse for, at vi i år står i en sværere situation end sidste år, siger Mikael Smed.

Han mødes på fredag med resten af kommunalbestyrelsen til budgetseminar på rådhuset. Pengeposen fra staten betyder, at politikerne »kun« skal finde besparelser for 16,6 millioner kroner.

Særtilskudspuljen §16: Puljen skal sammen med udligningen mellem kommunerne sikre et retfærdigt Danmarkskort med råd til velfærd i hele landet.

Puljen til fordeling i 2021 er på 355,3 millioner kroner

55 kommuner havde søgt. Af dem har 18 kommuner fået hjælp.

Disse kommuner har fået mest:

Lolland: 81 mio.

Langeland: 37 mio.

Bornholm: 35 mio.

Guldborgsund: 28 mio.

Vordingborg: 20,4 mio.

Kilde: sim.dk - Nu kender vi alle forudsætningerne, og så håber jeg, at vi kan få luget lidt ud i de forslag, der er til besparelser, siger Mikael Smed.