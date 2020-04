Borgmester på overarbejde på Facebook

For anden gang under coronakrisen besvarede borgmester Mikael Smed spørgsmål live på Facebook.

Fredag over middag sad kommunens førstemand på sit kontor på rådhuset udstyret med fyldt vandglas, notesblok og bærbar pc. Foran borgmesteren stod Kim Ingemann Erichsen, kendt som talsmand for Vordingborg Festuge, Peak Production og optog seancen, der også på kontoret blev fulgt af kommunens kommunikationskonsulent Thomas Uhlenfeldt.

- Sådan en halv time går godt nok hurtigt, konstaterede borgmesteren efter at have talt uafbrudt i 30 minutter.

Flere var interesserede i at vide, om Vordingborg Kommune snart åbner for besøg på plejecentrene. Andre kommuner har givet grønt lys til pårørende.

- Vi mangler ikke værnemidler i øjeblikket. Personalet har værnemidler med rundt, så de har mulighed for at beskytte sig ved mistanke om coronavirus, men der er ikke værnemidler til alle besøg, lød svaret.

- Vi er ikke inviteret, men jeg håber, at vi er med i næste bølge, så det ikke kun er et Næstved-testcenter, siger Mikael Smed, der dog advarer mod falsk tryghed.

- Man kan faktisk være smittet, uden at det slår ud i testen i den tidlige fase, sagde Mikael Smed, der ser antistof-test som et vigtigt redskab i kampen mod den frygtede og dødelige coronavirus.

Den store trang til at kommunikere med borgmesteren på Facebook gør, at Mikael Smed ikke udelukker, at han endnu en gang sætter sig til tasterne for at besvare spørgsmål.