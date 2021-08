Kun to små lommer på Møn er ikke ramt af kystnærhedszonen, påpeger Mikael Smed. Illustration fra planmaterialet.

Borgmester optimist efter møde med minister

Vordingborg - 14. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det var en streg i regningen for både Vordingborg Kommune men ikke mindst Thomas Kainø, ejer af Bocart ApS på Møn, da indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i juli gjorde indsigelse overfor planerne om en bocartbane på marken ved siden af genbrugspladsen på Møn. Det skete med henvisning til, at arealet ligger inde for den tre kilometer lange kystnærhedszone - men da det gælder store dele af Møn, mener kommunen, at en så striks fortolkning af planloven lægger urimelige begrænsninger på muligheden for at udvikle Møn.

Fredag var ministeren så på besøg i Vordingborg Kommune - og her benyttede borgmester Mikael Smed lejligheden til at forsøge at overbevise Kaare Dybvad om urimeligheden i det nedlagte veto overfor planerne.

- Mit indtryk er, at det gik rigtig godt. Ministeren kunne godt forstå de problemer, som kystnærhedszonen giver os i forhold til udvikling, men hvad der konkret kommer ud af det, er svært at sige, siger Mikael Smed.

Det er rent praktisk Erhvervsstyrelsen, der administrerer Planloven, som spænder ben for bocartbanen, og her håber Mikael Smed nu, at der kan ske yderligere opblødning, når kommunen i næste uge har møde med styrelsen om sagen.

- Der håber jeg så, at noget af det, vi talte med Kaare om, vil nå at synke ned. Jeg synes i hvert fald, vi fik forklaret, at der jo er forskel på kystlinjer - og hvis man kigger på kystnærhedszonen, så er der kun to små lommer på Møn, hvor man kan lave noget som helst, og ingen af dem er optimale i forhold til infrastruktur og lignende, siger Mikael Smed.

- Jeg er altid optimist og tror på, at ting kan lade sig gøre - og her synes jeg i hvert fald, vi fik afleveret nogle gode pointer blandt andet om, at der jo ikke er tale om et fint kystlandskab, der bliver påvirket, siger borgmesteren.

Selvom Vordingborg Kommune er særdeles positivt stemt overfor planerne om bocartbanen, så ser en af de nærmeste naboer, Thomas Elkjær Andersen, helt anderledes på sagen - og han håber tværtimod, at Kaare Dybvad Bek vil fastholde det veto, han med henvisning til Planloven og kystnærhedszonen har nedlagt overfor planen.

- Jeg holder helt fast i den modstand, jeg har overfor projektet. Vi er jo flyttet på landet for at få fred og ro, ikke for at få storbyræs og larm. Vi forventede ikke, at vi ville blive naboer til en forlystelsespark, siger han.

Thomas Andersen bor på Tranemosevej, i det midterste af vejens tre huse, og dermed kommer han til at ligge lige ud til østsiden af bocartbanen men dens tilhørende 14 meter høje jordvold. Men selvom der altså er to andre huse på vejen, er det ikke lykkedes Thomas Andersen at få naboerne til at gå med i en protest - og derfor må han erkende, at han står ret alene med sin modstand.

Derfor har det også i særdeleshed glædet ham, at Kaare Dybvad Bek gik ind i sagen til hans fordel.

- Jeg blev rigtig glad for at høre om den afgørelse, og jeg håber, ministeren vil fastholde den. Det var jo vores sidste mulighed for, at det her ikke bare blev trumfet igennem. Det var vores sidste redning, siger Thomas Andersen, der ikke ved, hvad han vil gøre, hvis det lykkes kommunen at få ministeren og Erhvervsstyrelsen på andre tanker.

En dialog med Thomas Kainø, ejer af Bocart ApS, har allerede været forsøgt, men parterne har ikke kunnet nå frem til et brugbart kompromis, og Thomas Andersen forventer heller ikke, at det kommer til at ske.

- Nu er vi nået dertil, at vi ikke kan tale sammen længere, siger han.