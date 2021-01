Borgmester om trussel: Uigennemtænkt

Kultur, Idræt og Fritidsudvalgets beslutning om et teaterhus i Medborgerhuset fik Klaus Miller fra støttegruppen bag Kirkeskovens Egnshus til omgående at skrive til borgmester Mikael Smed (S). Her truer han med at anmelde kommunen til politiet, fordi han mener, at udvalgsformand Thorbjørn Kolbo (S) er inhabil, fordi han sidder i egnsteatret Cantabile 2's bestyrelse. Mikael Smed tager truslen om en anmeldelse med sindsro.