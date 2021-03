Selvom Vordingborg ikke er en rig kommune, kan borgmester Mikael Smed (S) og kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune opmuntre sig med et »solidt« regnskab for 2020. Foto: Claus Vilhelmsen

Borgmester om regnskab: - Vi har en god økonomi

Vordingborg - 27. marts 2021 kl. 17:14 Af J.C. Borre Larsen

- Vi har en god økonomi. Overordnet set kører det fornuftigt og solidt.

Sådan lød det fra borgmester Mikael Smed (S), da han på onsdagens byrådsmøde gennemgik kommunens regnskab for corona-året 2020.

Det viser et overskud på 94 millioner kroner på den ordinære drift. Kommunen har brugt 114 millioner på investeringer, og det resulterer i et underskud på knap 20 millioner kroner.

- Det er et godt resultat, selvom det er et underskud. Vi har genereret nye værdier for over 100 millioner kroner. Det kan vi være glade og stolte af i kommunalbestyrelsen, sagde Mikael Smed.

I forhold til budgettet har kommunen brugt 14,4 millioner mere på drift og 19 millioner mere på anlægssiden. Det er ikke så godt, indrømmede borgmesteren, men pegede på det korrigerede budget. Her har man brugt mindre på både drift og anlægsinvesteringer, henholdsvis 45 og 54 millioner kroner.

Samtidig har kommunen også afdraget mere på gælden, end man har lånt, hvis man ser bort fra det ekstraordinære coronalån fra staten på 42 millioner.

Den gennemsnitlige kassebeholdning har været jævnt stigende. Den er på 169 millioner kroner.

- Det er fint i forhold til vores økonomiske politik, siger Mikael Smed med henvisning til målsætningen om i gennemsnit at have minimum 75 millioner i kassen.

- Det er dejligt at vi sammen har gjort kommunens økonomi mere robust, sagde Mikael Smed.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Kommunen er hele tiden økonomisk presset, ikke mindst på det specialiserede socialområde, der blandt andet omfatter borgere med fysiske og psykiske handicap.

Frygt for at miste tilskud Der var ingen af de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der havde kommentarer til regnskabet. Kun Nye Borgerliges Heino Hahn var bekymret over den stigende kassebeholdning.

- Jeg har været med tidligere, hvor kassen bugnede, fordi vi sparede sammen til et multicenter i Præstø. Problemet er bare, at når kassen er stor, så mister vi en del af tilskuddene fra staten, sagde Heino Hahn, der opfordrede til, at kommunen indbetaler noget mere til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Mikael Smed svarede, at det vil partierne kigge på til efterårets budgetforhandlinger. Fra borgmesteren lød det også, at han ikke frygter, at kommunen bliver trukket i statslige tilskud, fordi man ikke er en rig kommune.