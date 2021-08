Borgmester Mikael Smed (S) mener stadig, at det giver god mening at bygge nyt rådhus i Vordingborg. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester om rådhus-frygt: Lad os se tallene først Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmester om rådhus-frygt: Lad os se tallene først

Vordingborg - 11. august 2021 kl. 05:32 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

- Jeg ved godt, at de konservative normalt går meget op i rettidig omhue, men her går de vist skridtet videre og fabulere om noget, som de ikke ved passer.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra borgmester Mikael Smed (S) ovenpå de konservatives kovending i spørgsmålet om rådhusbyggeriet.

Mikael Smed mener ikke, at det giver mening at spekulere om rådhusets budget på nuværende tidspunkt.

- Der er ikke kommet nogen resultater ind fra budrunden endnu. Vi aner intet om, hvad niveau buddene kommer til at ligge på, understreger borgmesteren.

- Det er da relevant nok at tage en drøftelse om udgifterne til rådhuset - når vi har set de bud, der kommer ind. Vi har jo sendt budget- rammen ud til firmaerne, så de ved, hvad de bør holde sig indenfor. Så må vi se, hvordan det påvirker kvaliteten af byggeriet, forklarer borgmesteren.

- Når vi har fået buddene, så må vi se på, om det kan give mening at fortsætte, eller om vi skal vente til senere, lyder det videre.

Mikael Smed er personligt stadig af den overbevisning, at det giver bedst mening at få bygget et nyt rådhus. De konservatives idé med helt at kunne spare et nyt rådhus væk ved at bruge flere hjemmearbejdspladser mener han ikke har nogen gang på jorden.

- Det er regnestykke, jeg ikke umiddelbart kan gennemskue. Hvis man skal ud af det nuværende nedslidte rådhus, så er det 200 medarbejdere, der skal finde plads til. Selv om man benytter flere hjemmearbejdspladser, så har jeg stadig svært ved at se, hvor man skulle kunne finde plads til så mange, forklarer han.

Borgmesteren understreger, at der er meget stor forskel på at tilbyde medarbejderne hjemmearbejde og på ligefrem at kræve det for at kunne få plads til alle.

- Der er ingen tvil om, at vi skal have en højere grad af hjemmearbejde i fremtiden, men hvis vi går ud som kommune og kræver, at de skal arbejde hjemme, så skal vi til at stille hjemmearbejdspladser til rådighed for folk. Det vil der også være en del udgifter forbundet med, forklarer borgmesteren.

- Vi skal også huske, at det ikke er alle medarbejdere, der har trivedes med hjemmearbejde. Hjemmearbejde er ikke bare noget, man kan slynge ud som en magisk løsning på alt, understreger han.