»Vi deler vejen« står der på skiltene. Men der er ikke meget plads at deles om, og det kan kun en cykelsti rette op på, mener borgmester Mikael Smed. Foto: Lene C. Egeberg

Borgmester om cyklistkampagne: Jeg føler mig provokeret

Vordingborg - 10. juli 2020 kl. 10:26 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som mange nok har bemærket, er der den seneste tid dukket nye skilte op langs Kostervej på strækningen fra De Hvide Sten til Stege: »Vi deler vejen«, står der på skiltene, som er del af en ny kampagne iværksat i et samarbejde mellem Cyklistforbundet, Transportministeriet, Rådet for Sikker Trafik, FDM og Dansk Cyklist Union.

Kampagnen kører på Møn, i Odsherred og Tønder, men i hvert fald på Møn er det meget småt med begejstringen, når man spørger borgmester Mikael Smed (S).

- Jeg opfatter det som en personlig provokation, siger han, og fortsætter:

- Det er måske lidt hårdt sagt, men jo, jeg følte mig faktisk provokeret, første gang jeg kørte forbi og så skiltene.

Møn bliver årligt besøgt at tusindvis af turister, som krydser øen for at komme ud til Møns Klint og andre populære destinationer i det naturskønne landskab op Østmøn. Mange af dem tager turen over Dronning Alexandrines Bro og fortsætter ad Kostervej mod Stege, der fungerer som flaskehalsen til Østmøn.

Og netop Kostervej har i årevis været noget af et smertensbarn for Vordingborg Kommune i relation til cykelstier. Lidt under den første halvdel af vejen fra broen fik cykelsti i 2013 - men på resten af vejen må cyklisterne færdes med livet i hænderne og afhængigt af bilisternes opmærksomhed.

Der er tale om en statsvej, og det er dermed ikke op til kommunen selv, om der skal anlægges cykelsti på resten af strækningen - den afgørelse ligger hos Vejdirektoratet, som også skal finansiere det. Kommunen har i årevis nærmest tryglet og bedt både direktoratet og skiftende transportministre - herunder Benny Engelbrecht selv - om at prioritere cykelstien, men det er blevet ved snakken.

Og netop derfor gør den nye kampagne ikke noget godt indtryk på Mikael Smed:

- De har jo et projekt liggende i skuffen, så det er sådan bare at få det lavet færdig. Det er da fint med en kampagne for at højne trafiksikkerheden, men jeg tror ikke, at det her er med til at skabe den tryghed, der skal til for at få flere cyklister - som er det, vi gerne vil have, siger borgmesteren.

Mikael Smed medgiver, at prisforskellen på en kampagne bestående af en stribe papskilte og anlæggelse af en cykelsti er stor. En cykelsti kan let løbe op i mange millioner i anlægsudgifter, men borgmesteren mener alligevel, at pengene til kampagnen kunne have været brugt bedre.

- Energien og kræfterne kunne have været brugt på at få færdigprojekteret de steder, der mangler cykelstier. En kampagne som denne giver måske nok noget opmærksomhed, men den giver jo ikke mere plads på vejen, siger Mikael Smed.

Vordingborg Kommune henvendte sig tidligere på foråret til Transportministeriet i forbindelse med, at kommunen gik i gang med at fremrykke anlægsprojekter for at stimulere den lokale økonomi efter coronakrisen. I forlængelse af det ville man gerne høre fra ministeriet, om der var lignende planer vedrørende cykelstier på vej fra centralt hold.

- Men vi har intet hørt, siger borgmesteren.

