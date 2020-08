Borgmester i coronakarantæne

Mikael Smed, holdt i søndags en privatfest. En af gæsterne er efterfølgende blevet testet positiv for covid-19. Nu er Vordingborgs borgmester selv blevet testet. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

I går, tirsdag 25. august, kørte Mikael Smed til testcentret i Maribo for at blive podet. Der går 72 timer, før han får svar. Mikael Smed oplyser, at han indtil videre ikke har haft symptomer, men at han frivilligt befinder sig i karantæne hjemme på bopælen i Hjelm på Møn.