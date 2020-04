Vordingborg Kommune havde stor succes med deres første live-møde på facebook, så nu sidder Mikael Smed igen klar foran skærmen. Foto: Screenshot fra Facebook

Borgmester går igen live på Facebook

Vordingborg - 23. april 2020

Kan mit barn færdes trygt i sit dagtilbud efter genåbningen? Hvorfor må jeg stadig ikke besøge min far på plejecenteret? Hvad har Vordingborg Kommune gjort for at hjælpe de lokale virksomheder gennem coronakrisen?

Det er nogen af de spørgsmål, som man kan få svar på, når borgmester Mikael Smed sidder klar på Vordingborg Kommunes Facebookside for at besvare spørgsmål om de lokale konsekvenser af coronasituationen.

Det sker fredag 24. april klokken 13.

Det er anden gang under coronakrisen, at borgmesteren bruger Facebook til at tale med borgerne om coronakrisens lokale konsekvenser i Vordingborg Kommune. Han håber på mindst lige så mange deltagere, som sidste gang, da han gik Live på Facebook-siden. Det møde er efterfølgende blevet vist mere end 2.500 gange.

- Det var med en vis spænding, at vi forsøgte os med et live-møde i starten af april. Der kan jo gå alle mulige ting galt, når man afprøver nye teknologier første gang, og så endda når det foregår live. Men jeg synes, at vi kom godt igennem mødet, og deltagerne fik stillet en masse relevante spørgsmål undervejs, som jeg håber, de fik svar på. Så nu forsøger vi at gentage succesen og ser, om der er lige så stor interesse for det denne gang, siger borgmesteren.

Man kan finde mødet på www.facebook.com/storbyensforhave, hvor det er muligt at stille spørgsmål undervejs i kommentarfeltet. Livemødet med borgmesteren er planlagt til at tage højst 30 minutter. Hvis man ikke har mulighed for at følge mødet live klokken 13, er der efterfølgende mulighed for at se mødet på kommunens facebookside. Der er også allerede nu mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren på facebooksiden.