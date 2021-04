Der har været megen virak om De Særlige Pladser, siden regionrådsformand Heino Knudsen (tv) i 2018 klippede snoren til afdelingen i Vordingborg. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester forsvarer afdeling for psykisk syge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester forsvarer afdeling for psykisk syge

Vordingborg - 27. april 2021 kl. 14:41 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt et strakspåbud til De Særlige Pladser på Oringe i Vordingborg.

I påbuddet fremgår det blandt andet, at der på afsnittet har være manglende lægefaglige vurderinger, og at der er en uforsvarlig omgang med medicineringen.

Den skarpe kritik af forholdene har fået Dansk Folkepartis sundhedsordfører på Christiansborg, Liselott Blixt, til at kræve, at afsnit S4, som indeholder De Særlige Pladser, bliver sløjfet.

- Dansk Folkeparti mener, at De Særlige Pladser skal nedlægges, og at vi skal bruge pengene på de pladser, der er i forvejen. Enten retsmedicinsk eller en afdeling, der tager sig af deres misbrug, siger Liselott Blixt til TV2 Øst.

I Vordingborg Kommune er borgmester (S) Mikael Smed lodret uenig.

- Jeg synes ikke, at man skal lukke De Særlige Pladser. Det er mit indtryk, at der er kommet styr på tingene, siger Mikael Smed og påpeger, at påbuddet stammer fra 25. november sidste år.

- Der er kommet en ny ledelse, og som jeg forstår det, er der foretaget forbedringer siden påbuddet, siger Mikael Smed.

De Særlige Pladser er for borgere over 18 år, der har misbrug, svære psykiske lidelser og en udadreagerende adfærd. Det var tilbage i 2017, at et bredt flertal i Folketinget besluttede at oprette 150 særlige pladser til psykisk syge i landets fem regioner. I Region Sjælland blev 23 af De Særlige Pladser placeret i Psykiatrien i Vordingborg.

Til fare for andre

At Mikael Smed ønsker at bevare De Særlige Pladser, er ikke det samme som om, at han begejstret for, at patienterne har lov til at bevæge sig frit rundt i byen.

I begyndelse af 2020 skrev borgmesteren et brev til Folketingets Social- og indenrigsudvalg, hvor han fortalte, at patienter både råber, truer, heiler, kaster med flasker og tager stoffer. Det var ifølge Mikael Smed kun et spørgsmål om tid, før der skete en større ulykke. Derfor opfordrede han til, at så syge patienter burde afskærmes for dem selv og for andre.

Der blev dog aldrig sat noget i værk. Kort efter borgmesterens brev lukkede landet på grund af corona.

Mikael Smed oplyser, at han afventer genåbningen af samfundet.