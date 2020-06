Borgmester forærer skoler fotokunstværk

Torsdag 25. juni var borgmester Mikael Smed (S) på besøg hos Kulsbjerg Skoles afdeling i Nyråd. Med sig havde han et stemningsfuldt billede af Møn-broen med dramatisk himmel og udsigt over grønne marker og klart blåt vand. Det er kunstneren Tage Klee, som står bag alle billederne til de forskellige skoler. Tage Klee er lokal Fine Art fotokunstner, som arbejder med primært naturmotiver fra ind- og udland. Tage Klee er særlig glad for at arbejde med lys og skygge for at fremhæve de dramatiske effekter i naturen og herigennem give billederne liv. Tage Klee har udstillet på flere lokale gallerier.