I 2019 besluttede kommunalpolitikerne, at man mindst to gange om året vil holde sine møder uden for byrådssalen i Vordingborg. Nu flytter borgmester Mikel Smed (S) sit kontor. Foto: Claus Vilhelmsen

Borgmester får kontor i købstæderne

- Det er vigtigt for mig at komme ud og mærke efter, hvad der sker i købstæderne. Det gør jeg bedst ved at være der. Derfor synes jeg, det giver rigtig god mening, at jeg ugentligt skifter arbejdsplads, siger Mikael Smed.