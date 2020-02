Se billedserie Borgmester Mikael Smed tænker også på medarbejdernes trivsel, når han ønsker sig et nyt rådhus. Som billederne viser, har de nuværende rammer set bedre dage.

Borgmester: Vi har ikke råd til at lade være med at bygge nyt rådhus

Vordingborg - 22. februar 2020 kl. 11:24 Af Tekst og fotos: J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommende byggeri af et nyt rådhus til 120 millioner kroner, som samtidig skal være et »Borgernes hus« i Vordingborg har sat sindene i kog.

Som optakt til tirsdagens borgermøde har Sjællandske været forbi Valdemarsgade for at tage temperaturen på det nuværende rådhus fra 1969 og for at få en snak med borgmester Mikael Smed (S).

- Er det klogt at bygge nyt, når I inden for de seneste år har renoveret det nuværende rådhus for 13 millioner kroner.

- Ja. Vi kan ikke blive ved med at lave lappeløsninger i det nuværende rådhus, som er nedslidt. Hvis vi vælger at renovere for mange millioner kroner får vi alligevel aldrig et tidssvarende hus. En ombygning af det nuværende rådhus i Vordingborg og administrationsbygningen i Langebæk vil samlet koste 119 millioner, og det er lige så meget som et nyt rådhus, som ovenikøbet vil styrke bymidten og handelslivet i Vordingborg.

- Det er også klimamæssigt en grøn beslutning. Det nuværende rådhus og det i Langebæk udleder samlet knap 150 tons C02 om året. Det er estimeret, at det nye rådhus kun vil udlede 7,5 tons CO2, så jeg kan slet ikke se, at vi har råd til at lade være med at bygge et nyt rådhus.

Ud over et kassetræk er der tale om lånte penge til det nye rådhus.

- Når man har en høj kassebeholdning, bruger man selvfølgelig noget af kassen, så det skal vi. Og så er det rigtigt, at vi også låner penge, men så længe vi låner færre, end vi afdrager, så afvikler vi hele tiden på vores gæld. Vi hverken driver kommunen eller bygger daginstitutioner eller rådhus for lånte penge.

Høj kasse beholdning? Likviditetsprognoserne ser ellers ikke lyse ud.

Nyt rådhus Et politisk flertal (S, SF, EL, ALT, R og K) har afsat 120 millioner kroner til et nyt rådhus i Vordingborg, der også skal være »Borgernes hus«. De første fem millioner er frigivet til forberedelser.

Administrationen i Langebæk og ejendomscentret i Stege flytter ind i det nye rådhus.

Nye torvehaller og en flytning af biblioteket fra Sydhavnen er en ide til en næste etape.

Tidsplan: Kommunen er lige nu i gang med at udarbejde en projektkonkurrence. Sommer 2020: Valg af totalrådgiver. Sommer 2021: første spadestik. 2023: Rådhuset er i brug.

Der er borgermøde 25. februar fra klokken 17 til 20 i kantinen på rådhuset i Valdemarsgade 43, Vordingborg.

- Der bliver talt meget om økonomien. At likviditeten skal ligge et sted mellem 100 og 200 millioner er jo noget, kommunalbestyrelsen selv har besluttet. Det er ikke kritisk for en kommune som Vordingborg, hvis vi eksempelvis har 75 millioner i kassen. Med den seneste beslutning i økonomiudvalget har vi sikret, at vi i de kommende tre-fire år ikke kommer under 90 millioner i vores løbende likviditet.

Hvad betyder regnefejlen på 40 millioner på arbejdsmarkedsområdet?

- Den betyder, at vi skal forholde os kritisk til vores forbrug, der ikke er budgetteret. Samtidig betyder den, at vi for 2019 kommer til at afdrage mindre på vores gæld, end vi havde forventet. Dog afdrager vi fortsat mere gæld, end vi optager. Derudover har det ingen konsekvenser for vores planlagte investeringer og drift af kommunen.

Det viser sig ofte, at byggerier bliver dyrere end budgetteret ...

-I de 120 millioner, vi har afsat, er der en buffer på 15-20 procent. Det betyder, at selve bygningen forventes at koste 85-95 millioner. Resten af pengene er til uforudsete udgifter.

Giver det ikke bange anelser at bygge det nye rådhus sammen med job- og borgercentret, som er ramt af fugt.

- Der er tale om fugt i nogle af de udvendige mursten. Når stenene bliver tørre, bliver de renset og får en coating. Enkelte af sålebænkene er også monteret forkert, og de vil blive rettet. Det har ingen langtidspåvirkning, når vi nu ordner det her i foråret.

Det politiske flertal afviser centralisering, men en flytning af hele forvaltningen i Langebæk er vel unægtelig en centralisering.

- Det kan du kalde det, men så skal du gøre op, hvad det er for nogle funktioner, som forvaltningerne indeholder. Teknik/miljø og Byg/Land/Miljø er i forvejen centraliseret, når de ligger i Langebæk. For de borgere, der rejser med vores kollektive transport, er en placering i Vordingborg mere optimal.

Er »Borgernes hus« ikke bare lokkemaden, så I kan få opbakning til et nyt rådhus?

- Det mener jeg ikke. Når man skal bygge en så stor bygning midt i Vordingborg, er det naturligt, at vi vi tænker på, hvordan det kan bruges til andre ting, så vi ikke får en klump døde kvadratmeter i aftentimerne. I det nye job- og borgercenter har man ikke tænkt på det. Det står tomt, når medarbejderne går hjem.

Tror du, at foreninger fra eksempelvis Præstø vil køre til Vordingborg?

- Nej, det tror jeg ikke. Det er heller ikke meningen. Vi taler om borgere og foreninger i og omkring Vordingborg, andre er også velkomne. Det er ikke en erstatning. Tværtimod arbejder vi hårdt på at skaffe faciliteter i form af mini-kulturhuse, egnshuse og borgerhuse i resten af kommunen.