For at lokke McDonald?s til Stensved gik borgmester Mikael Smed (tv.) med til at give den store burgerkæde en lukrativ fordel. Her ses han med McDonald?s administrerende direktør, Mads Friis (i midten), og restaurantchef i Stensved Claus Strand. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Jeg skulle have fortalt om klausulen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Borgmester: Jeg skulle have fortalt om klausulen

Vordingborg - 13. juli 2021 kl. 20:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det er borgmester Mikael Smeds underskrift, som står på købsaftalen, da Vordingborg Kommune i 2018 solgte en grund til McDonald's ved afkørsel 41 i Stensved. I papirerne optræder en klausul, der i 10 år giver McDonald's eneret til at sælge fastfood i erhvervsområdet. Den lille detalje har han ikke fortalt til kollegaerne i kommunalbestyrelsen, og det rejser kritik.

- Det er ikke fast procedure, at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen får købsaftaler til gennemlæsning eller orientering, siger Mikael Smed og tilføjer:

- I bagklogskabens lys ville det have været en god ide.

Mikael Smed påpeger dog, at der var fuld opbakning til, at kommunen dengang fik sparket gang i et henslæbende erhvervsområde.

Mikael Smed hæfter sig også ved, at det ikke er unormalt, at virksomheder får indsat en konkurrence-klausul i købsaftaler, når der er tale om at smide penge i et udviklingsområde, som var tilfældet ved afkørsel 41 for tre år siden.

- Når man skal starte noget op, er det kendt i hele landet, at man får sådanne klausuler, siger Mikael Smed.

Det kan undre, at kommunen gik med til at give McDonald's en eksklusiv ret, når nu lokalplanen åbner op for andre restauranter i området.

- Som kommune har vi en opgave med at gøre os attraktive, og det var betingelserne, siger Mikael Smed.

Vi finder en løsning Han frygter ikke, at kommunen skal hoste op med en masse penge for at få McDonald's til enten at indsnævre eller droppe klausulen.

- Hvis vi skal betale erstatning, skal McDonald's dokumentere et tab, siger Mikael Smed.

Borgmester tror dog ikke, at situationen bliver så tilspidset. Også selvom kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune har udtalt, at kommunen »har svært ved at komme i dialog« med McDonald's.

- Det er mit indtryk, at McDonald's er glade for at være derude, og vi er glade for dem, så jeg tror, at vi finder en løsning, siger Mikael Smed.

Sjællandske har spurgt McDonald's, om burgerkæden er villig til at lade andre restauranter komme til fadet, og om man vil kræve kompensation, hvis Vordingborg Kommune vælger at tilsidesætte klausulen?

- Nu starter vi lige med at vende sagen med Vordingborg Kommune, og så tager vi den derfra, lyder det kortfattet fra Ulrik Olsen fra McDonald's hovedkontor på Frederiksberg.