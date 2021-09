Se billedserie Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed (S) understreger, at intet er afgjort. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Intet er afgjort om Hjelm Bugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Intet er afgjort om Hjelm Bugt

Vordingborg - 13. september 2021 kl. 17:33 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

- Der er endnu ingen plan om at bygge ved Hjelm Bugt. Nogle tror, at der er givet byggetilladelse, men det er der ikke. En investor har søgt, og der er ved at blive lavet en VVM-redegørelse. Der står sagen nu.

Det siger borgmester Mikael Smed (S) og fortæller om det videre forløb:

- Sagen skal behandles på Plan- og Teknikudvalgsmødet i oktober, og derefter bliver der lavet en høring og et borgermøde og først derefter beslutter vi i kommunalbestyrelsen, om fordelene opvejer ulemperne.

Til Radioavisen mandag morgen siger Mikael Smed, at han bor 800 meter fra vejen ned til det sted, hvor ferieparken måske skal bygges, så han forstår bekymringen, men intet er afgjort.

- Det er svært at tiltrække virksomheder til Møn, og derfor vil vi gerne have noget, der skaber noget økonomi, men det må heller ikke ske for enhver prise, understreger borgmesteren.

Burde reflektere

Formanden for Hjelm Bugts Venner Jesper Farup synes, at kommunen i stedet for at sende breve ud til dem, som har sat skilte op, hellere skulle tage og reflektere over, hvorfor de er sat op.

- Kommunen vil ikke fortælle, hvad projektet går ud på, mener Jesper Karup.

Han synes for eksempel ikke, at han har fået et ordentligt svar på den aktindsigt, han har bedt om.

- Vi har bedt om at se et referat fra det møde, der er blevet holdt mellem investor (John Bengt Møller), hans advokat (Karoly Nemeth) og kommunen. De siger, at det ikke eksisterer.

- Der er desuden blevet sendt 40 forskellige høringsvar til planerne om en feriepark, men ingen har fået svar, siger en meget utilfreds Jesper Karup til Sjællandske.

Han har selv sat et skilt op, så det er synligt fra vejen, men han er ikke en af de 13, der har fået brev.

- Det er vist meget tilfældigt, hvem der har fået et brev, siger formand for Hjelm Bugts Venner.