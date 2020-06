Borgmester: Ingen dato på cykelsti-løfte

- Det er rigtig ærgerligt, at cykelstier koster så meget, at 18 millioner ikke er nok til at kunne få en på hele strækningen.

- Jeg kan ikke genkende billedet af, at der er mange huller i den cykelsti-plan, der er lagt op til. Med det, som et enigt Plan- og Teknikudvalg er kommet frem til, kommer man meget tæt på målet, lyder det fra borgmesteren.

- Vi skal nok få kigget på resten af strækningen senere, men her og nu er det desværre for dyrt, og så handler det om at få det bedst mulige for pengene.