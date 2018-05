Skal markerne bagved dækkes af solceller? Det mener Eva Themsen, Tina Lund og Lasse Jørgensen ikke. De risikerer alle tre at få solceller i baghaven. Foto: Anders Petri

Borgmester: Indsigelser skal undersøges inden afgørelse

Vordingborg - 31. maj 2018 kl. 05:53 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af: Anders Petri - Hvorfor skal man lægge solcelleanlægget et sted, hvor det generer nogen?, spørger en nabo, Eva Themsen, til placeringen af det mulige solcelleanlæg nord for Ørslev.

Nu vil borgmester Mikael Smed (S) så have undersøgt, om solcelleanlægget kan placeres, så det ikke generer nogle af kommunens borgere.

- Der er kommet en række indsigelser og muligheder, der skal undersøges. Hvis der er mulighed for at gøre noget, der ikke generer nogen, så skal det da undersøges, siger han.

Derfor vil han på aftenens møde i kommunalbestyrelsen anmode om, at sagen tages af og udskydes en måned. Den måned skal så bruges til at granske de indvendinger, der blandt andre er kommet fra en række naboer. Kommunalbestyrelsen skulle torsdag aften ellers beslutte, om de ville give forvaltningen mandat til at gå videre med planerne.

- Det har jeg vel tænkt lidt over i den sidste uges tid og skrev mandag til kommunalbestyrelsen, at jeg forventede at anmode om en udskydelse. Der er ikke kommet nogle indsigelser til det, fortæller Mikael Smed.

Processen omkring solcelleparken ved Ørslev har mødt kritik fra naboerne, der ikke føler, at de bliver hørt af kommunen. Borgmester Mikael Smed mener dog, at hans ønske om at udskyde den politiske beslutning netop er et udtryk for, at naboerne bliver hørt.

- Det her med at vi udskyder viser netop at man har en indflydelse. Vi vil gerne have en god dialog, hvor man lytter til hinanden, siger han. Hos en række af naboerne er man også tilfredse.

- Det synes jeg da er dejligt. Så kan man nå at få kigget på nogle alternativer og få truffet en mere fornuftig beslutninger. Så det lyder som om, at man vil finde en bedre placering, hvor der ikke er andre mennesker, der bliver ulykkelige, siger Eva Themsen på vegne af 10 naboer til solcelleanlægget.