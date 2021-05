Mikael Smed sad med til det særdeles velbesøgte borgermøde om udrejsecentret på Lindholm, da debatten var på sit højeste tilbage i 2018. Han håber, at man kan undgå en gentagelse. Foto: Thomas Olsen

Borgmester: Hverken Lindholm eller Langeland er løsningen

Vordingborg - 22. maj 2021 kl. 15:29 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

- Det giver fortsat ikke nogen mening at placere et udrejsecenter på Lindholm, så der er ingen grund til at begynde at tage den ind i debatten igen.

Sådan lyder meldingen fra borgmester Mikael Smed (S) fra Vordingborg Kommune.

Han har dog samtidig forståelse for, at beboerne på Langeland heller ikke ønsker at få udrejsecentret til øen.

- Det er en placering lige midt i et turistområde, ligesom Lindholm er det, forklarer borgmesteren, der understreger, at når der er krav om daglig tilknytning til fastlandet, så vil der ikke være nogen fordel ved at placere centret på en ø.

- Den eneste fordel ved Langeland er, at den er billigere i drift. For 13 millioner er centret på Langeland beboerligt. Det vil Lindholm ikke være, forklarer Mikael Smed.

- Men uanset om man vælger Langeland eller Lindholm, så vil det stadig ikke løse problemet, lyder det fra borgmesteren, der foreslår, at Folketinget i stedet tænker i helt andre baner for at få styr på de udviste udlændinge.

- I stedet for at rykke rundt i Danmark med problemet, så skal man have lavet grundlæggende regelændringer på udrejsecentret. Der bør strammes op på reglerne for meldepligt, og der bør indføres flere konsekvenser for brud på meldepligten, foreslår borgmesteren, der håber, at Venstre denne gang vil lytte til argumenterne imod Lindholm.

- Ellers må jeg konstatere, at Venstre landspolitisk ikke kan lide Vordingborg, tilføjer borgmesteren.