Det gamle rådhus i Vordingborg er slidt ned. Tidligere beregninger har vist, at det er billigere at bygge nyt end at renovere.

Borgmester: Der skal ske et eller andet med rådhuset

02. oktober 2019

Planerne om et nyt rådhus til 125 millioner kroner, der skal bygges som en forlængelse af Job- og Borgercentret i Vordingborg, ryger med i de kommende budgetforhandlinger for årene 2020-2023.

Det besluttede medlemmerne på mandagens møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Det er borgmester Mikael Smed (S) som på egen hånd har bedt forvaltningen om at udarbejde et oplæg til et nyt rådhus, fordi det nuværende rådhus i Valdemarsgade er nedslidt.

- Vi har i de senere år brugt over 10 millioner kroner på at lave udbedringer af det eksisterende rådhus. Nu er det på tide, at vi får truffet en beslutning, om vi skal fortsætte lappeløsningerne, gennem-renovere det gamle eller bygge et helt nyt rådhus, siger Mikael Smed og fortsætter:

- Det værste, der kan ske, er, at vi ikke får taget nogen beslutning, fordi så bliver vi bare ved med at hælde millioner i et stort hul.

Et nyt rådhus i Vordingborg var et brandvarmt emne ved kommunalvalget i 2013. Her var Venstre med borgmesterkandidat Knud Larsen lodret imod et nyt rådhus i Vordingborg.

- Vi har ikke drøftet det endnu, men som udgangspunkt synes vi, at det er mange penge for et nyt rådhus, siger Venstres gruppeformand, Michael Seiding Larsen