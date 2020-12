Borgmester Mikael Smed (S) blev sent søndag aften at vide, at Vordingborg Kommune bliver en af de 38 kommuner, der nu skal lukkes delvist ned. Foto: J.C. Borre Larsen

Borgmester: Afgørende med nedlukning nu

De seneste tal fra søndag placerer kommunen på en 9. plads over kommuner med det største smittetryk. Over de seneste syv dage er 155 personer fra Vordingborg Kommune blevet testet positiv, og incidensen er røget op på 341,4.

- Men der er ikke lagt op til nogen restriktioner i forhold til at besøge nabokommuner, forklarer borgmester Mikael Smed (S) med hensyn til de mange, der plejer at samles til jul på tværs af kommunegrænserne.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med regionen. Den gør et stort stykke arbejde for at håndtere testningen, forklarer borgmesteren, der er optimistisk i forhold til at få hånd om den aktuelle smittespredning i Vordingborg Kommune.