Borgerne bliver mødt af et skilt ved indgangen til Borgerservice i Vordingborg, der ikke giver meget håb om at komme indenfor. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Borgerservice er gået i corona-telefonmode Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerservice er gået i corona-telefonmode

Vordingborg - 13. marts 2020 kl. 14:02 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved indgangen til den nye Borgerservice i Vordingborg mødes man af en seddel, der ikke giver meget håb om at komme til at sidde over for en sagsbehandler. Det gælder uanset, om man har en aftale på Jobcenteret, eller man vil søge om en ydelse.

Sedlen siger, at samtlige samtaler aflyses 14 dage frem fra torsdag 12. marts. Men i stedet gennemføres samtalerne pr. telefon.

Der står også, at »samtlige beskæftigelsesprojekter lukkes og modtager ikke borgere de næste 14 dage«.

- Har man en aftale på Jobcenteret, bliver man informeret om ikke at møde op. I stedet vil en sagsbehandler ringe en op på et nærmere tidspunkt. Personalet er på arbejde, men alle de, som kan, arbejder hjemmefra, oplyser direktør for Social- og Arbejdsmarked Helle Linnet.

- Så man bliver ikke trukket i ydelse, hvis man ikke møder op?

- Nej, ikke hvis man er berettiget til en ydelse. Men udløber den, sker det selvfølgelig, selvom Borgerservice er lukket, svarer Helle Linnet.

- Hvad sker der, hvis en bistandsmodtager har fået tandpine og har været til tandlæge, og nu gerne vil søge om at få behandlingen dækket?

- Tandlægerne laver det tilstrækkelige, det vil sige en nødbehandling, og det ved de godt, hvornår de kan. Men det normale vil være at tage kontakt til sin sagsbehandler først, og sagsbehandleren kontakter tandlægen. Sagsbehandlerne arbejder hjemmefra, og de kan nås over telefonen eller via mail, forklarer Helle Linnet.

Der er folk på arbejde på jobcenteret, som opretholder et beredskab, men det er yderst få. De opretholder et særligt beredskab og henviser spørgere til telefonerne.

- Vi koncentrerer indsatsen i Vordingborg og holder lukket i Præstø og Stege. Det giver også mening, fordi borgerservice i de to byer er på bibliotekerne, og de holder jo lukket, siger Helle Linnet.