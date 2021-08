Lægevagten vil fortsat være at finde på Sankelmarksvej i Vordingborg, nu med faste åbningstider. Men når det nye sundhedshus blliver færdigt til næste år, flyttes lægevagten derover. Illustration: Vordingborg Kommune/ Friis Andersen Arkitekter

Borgerne sikret lægevagt om aftenen

Vordingborg - 09. august 2021

Det kan være endog meget svært at komme til læge uden for de praktiserende lægers almindelige åbningstid, og det er ikke blevet bedre af, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) opsagde aftalen med Region Sjælland om lægevagten.

Aftalen blev opsagt i februar med virkning pr. 1. oktober 2022.

Nu annoncerer Regionen, at den har fundet en løsning. Region Sjælland overtager selv ansvaret for lægevagten i de byer på Sjælland, hvor problemet er akut, herunder Vordingborg pr. 1. september i år.

- Vi har forhandlet med PLO i lang tid, men kunne ikke få dem med på en aftale. Nu har vi i stedet fået bemandingen på plads ved at skille enkelte læger ud fra PLO, og vi har lavet aftaler med så mange, at vi kan have åbent hver dag, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) til sn.dk.

Åbent hver dag

Bemandingen er foreløbig sikret frem til jul, og Knudsen fortæller, at lægerne bliver aflønnet med en timeløn, som svarer til den løn, lægerne på landets sygehuse får.

Pr. 1. september overtager Region Sjælland ansvaret for bemanding af de decentrale konsultationer i Vordingborg, Ringsted, Nakskov, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.

- 43 læger bemander de decentrale konsultationer, siger Heino Knudsen.

I Vordingborg bliver åbningstiderne 17-19 på hverdage og 9-11 på lørdage, søndage og helligdage. Bliver man syg uden for disse tider, ringer man på samme telefonnummer, men nu risikerer man at skulle til sygehuset i enten Nykøbing eller Næstved. Lægevagtens telefonnummer er fortsat 70 15 07 00 i tidsrummet fra kl. 16 til 08 på hverdage - og døgnet rundt i weekender og på helligdage.

Stillet frit

Til 1. oktober næste år overtager Regionen lægevagten i resten af byerne på Sjælland, og så er PLO helt ude af aftalen. Men en del af de læger, der kommer til at bemande sundhedscentrene, er medlemmer af PLO. Hertil siger Camilla Høegh-Guldberg, formand for PLO på Sjælland:

- Vi stiller vore læger frit, men vi har ikke en overenskomstaftale om aflønning og arbejdsforhold.

Hun tilføjer, at en del af lægerne også kan være fra Region Hovedstaden, eller de kan være uddannelseslæger.

Færre til læge

Det nye setup kommer oven på en forsuring i forholdet mellem regionen og PLO i de tidligere år. Patienterne klagede over, at bemandingen af sundhedscentret i Sankelmarksgade var sporadisk, og telefonsvareren henviste kun til sygehusene i Nykøbing og Næstved.

Det resulterede i, at i 2017 blev 4.914 syge borgere tilset af en lægevagt på afdelingen i Vordingborg, året efter faldt tallet til 2.646 og i 2019 styrtdykkede det helt ned til 515 borgere. De tal vakte harme i Region Sjælland, hvor man slog i bordet over for de praktiserende læger. I februar tordnede Heino Knudsen:

- Vi har gentagende gange gjort det klart for dem, at det her skal bringes i orden. Vi ønsker, at der er en velfungerende lægevagt i alle kommunerne. Hvis lægerne ikke giver borgerne muligheden for en lokal konsultation, så er det stik modsat den intention, vi har haft med aftalen med lægerne,

- Det er os politikere, der fastslår, hvor der skal være lægevagt. Ikke de praktiserende læger, understregede han.

Nu får han det, som han vil have det. I Vordingborg bliver lægevagten en del af de nye sundhedshus, som er ved at blive bygget på Sankelmarksvej i forlængelse af det eksisterende.