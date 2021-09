En af de aktiviteter, der er planlagt i Stensved er en parkourbane. Fotoet her er fra Høng, hvor man fik en parkourbane sidste år. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Borgerne i Stensved kom et par skridt tættere på at få en aktivitetsplads

Vordingborg - 28. september 2021 kl. 15:17 Af Henrik Ekberg

Stensved Lokalforum har søgt kommunen om mulighed for at etablere en aktivitetsplads på et græsareal nord for boldbanerne ved Langebæk Hallen i Stensved. På sidste uges byrådsmøde var der generelt velvillighed overfor projektet, men drift og vedligehold skal der forhandles om.

Planen er, at aktivitetspladsen skal bestå af et lege- og bevægelsesområde med legepladser til forskellige aldersgrupper, skaterbane, parkour, calisthenics, udendørs fitness, opholdsområder og stier.

Det er kommunen, der ejer arealet og skal give lokalforum tilladelse til at etablere aktivitetspladsen, og Lokalforum håber samtidig, at kommunen også giver midler til den efterfølgende drift af aktivitetspladsen.

Lokalforum i Stensved vil søge fondsmidler til anlæg af pladsen og der skal søges en del penge - i 2019 fik man således et tilbud fra legepladsvirksomheden CADO, der kunne bygge den ønskede plads for cirka 3,9 millioner kroner.

Men i det beløb er der ingen midler med til tilsyn, drift og vedligeholdelse. Og kommunens administrationens vurderer, at det løber op i 81.000 kroner om året.

I kommunens "Strategi for legepladser 2020-2023", der blev vedtaget i efteråret 2020, er der nævnt tre udflugtslegepladser, som skal placeres i Præstø, Stege og Vordingborg. Den ønskede aktivitetsplads i Stensved kan størrelses- og indholdsmæssigt sidestilles med en udflugtslegeplads. Derfor kræves også en geografisk dispensation.

Til gengæld opfylder aktivitetspladsen andre principper i strategien, da aktivitetspladsen henvender sig til en bred brugergruppe - både børn, unge, voksne og ældre, Den opfylder dermed FN´s verdensmål om Sundhed & Trivsel og følger desuden kommunens principper for bosætning samt kommunens "Politik for kultur, fritid og idræt".

Derfor har kommunens administration vurderet, at aktivitetspladsen vil være et aktiv for Stensved, både for de nuværende beboerne i byen i forhold til sundhed og trivsel, men også som et trækplaster for fremtidige beboere.

Af samme grund havde administrationen indstillet til politikerne, at der gives burde dispensation for Strategi for legepladser 2020-2023, at der afsættes 81.000 kroner årligt til drift og at Stensved Lokalforum derfor får lov til at få en aktivitetsplads på arealet.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati havde imidlertid kun anbefalet kommunalbestyrelsen, at der gives dispensationen og tilladelse til aktiviteterne, mens man ønsker dialog med Stensved Lokalforum i forhold til økonomi omkring tilsyn, drift og vedligeholdelse af aktivitetspladsen.

Og den indstilling bakkede byrådet op.