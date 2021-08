Vandreturisme på Camønoen er et godt eksempel på bæredygtig turisme. Foto: Poul Poulsen

Borgerne høres om ny strategi for turisme

Vordingborg - 16. august 2021 kl. 17:17 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

To borgermøder på Møn og et i resten af kommunen skal diskutere strategien for bæredygtig turisme.

Da hovedparten af turismen er på Møn, og der også er mest debat om turismen her, har forvaltningen og politikerne valgt at fordele møderne på den måde.

De to møder på Møn bliver i september og oktober, og efterfølgende vil der blive workshops om emnerne.

Turisme kan virkelig skabe debat på Møn, og læserbreve i avisen og i ugeblade samt indlæg på Facebook viser, at en del borgere mener, de ikke bliver hørt, når beslutningerne træffes. Det er formanden for det Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv Susan Thydal (S) nu ikke enig i.

- Jeg synes, der har været meget borgerinddragelse, men borgere har ment, at de ikke blev hørt, og det lytter vi til. Folk er meget engagerede, og vi vil gerne give mulighed for, at så mange som muligt kan give input, kommenterer hun.

Hjelm Bugt

Hun er godt klar over, at holdningen på Facebook i stor udstrækning er, at beslutningerne foregår i lukkede cirkler. Især feriecentret ved Hjelm Bugt afføder skarpe indlæg.

- Men bæredygtig turisme handler slet ikke om Hjelm Bugt, som jeg synes, har fået al for megen vægt. Strategien handler om, hvilken vej, vi skal gå, siger Thydal, som dog godt er klar over, at møderne hurtigt kan komme til at handle om Hjelm Bugt, fordi det er det, som mange gerne vil diskutere.

- Det vil vi også gerne diskutere, hvis eller når, at emnerne kommer op på møderne. Vi afviser ikke at diskutere det, lover formanden og fortsætter:

- Men hele processen omkring Hjelm Bugt vil blive behandlet på en selvstændig høring og sandsynligvis også på et borgermøde

Bæredygtig turisme

Men hvis ikke Hjelm Bugt - eller Sukkerfabrikken - er et emne for strategien, hvad er så?

- Bæredygtig turisme handler om at folk kan se sig selv i højsæsonen. Det kan f.eks. være at lokke turisterne over på cykler, for de fylder ikke så meget i landskabet. Vi vil også gerne have, at folk bliver lidt længere. Hvis de overnatter, lægger de flere penge. De går ud og spiser, og nogle køber også tøj, fordi de ser butikker, som de ikke kender, hvor de kommer fra.

- Vi skal også nudge turisterne til at passe bedre på vores natur for eksempel ved at opfordre turisterne til at tage deres affald med. Vi kan også sætte flere vandposter og toiletter op, foreslår Susan Thydal.

Ikke enten eller

Hun er ked af, at debatten omkring Hjelm Bugt har taget en drejning, som om, at det vil ødelægge hele øen.

- Jeg kan ikke se, hvorfor at det skal være enten eller - central eller decentral turisme. Flere af de sommerhusområder, vi har, er større end et feriecenter på 200 enheder. Råbylille Strand er ikke ødelagt af bilos og store veje, påpeger hun.