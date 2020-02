Borgermøder om sporarbejde

Om godt og vel en måned tager Banedanmark hul på en otte måneder lang spærring af togstrækningen mellem Næstved og Ringsted. En spærring, der vil få stor betydning for togtrafikken til og fra Vordingborg i perioden fra 28. marts til 29. november.

Første møde foregår tirsdag 3. marts fra klokken 18.30 til 21 i Medborgerhuset i Lundby, Banevej 4. Dagen efter, onsdag 4. marts, fortsætter man med et møde i Medborgerhuset i Kirkeskoven, Skovvej 4 i Vordingborg.

På møderne vil Banedanmark fortælle om baggrunden for det mange måneder lange sporarbejde, der kommer efter en række år, hvor man i forvejen har udfordret de togrejsendes tålmodighed med sporarbejde efter sporarbejde.

DSB vil også deltage i møderne for at fortælle om trafikken under spærringen og om den kompensation, man kan få, hvis man er pendler.